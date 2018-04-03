Шойгу призвал международные организации активнее помогать мирным сирийцам

"Думаю, что сегодня мы сможем обменяться нашими впечатлениями, нашими предложениями по оказанию помощи в разных зонах. Но в основном, естественно, речь пойдет о Сирии", — сказал Шойгу, открывая встречу, которая проходит в преддверии VII Московской конференции по безопасности.

Шойгу отметил, что Международный Красный Крест делает многое в Сирии.

"Мы во всех ваших делах помогаем вам. Стараемся быть вместе с вами. Но на наш взгляд настал тот этап, когда нужны более активные действия всех международных гуманитарных организаций — и ООН , и комиссариата по делам беженцев, и комиссариата по гуманитарным вопросам, Всемирной организации здравоохранения ЮНЕСКО , ЮНМАС (всемирная организация по гуманитарному разминированию — ред.) и так далее", — сказал Шойгу.

"Я надеюсь, все это мы сможем обсудить сегодня, и безусловно будем ждать вашего выступления завтра в рамках конференции, где будет большое количество заинтересованных гостей, которые готовы обсудить дальнейшие шаги по нормализации обстановки в Сирии и, конечно, в первую очередь, вопросы по борьбе с международным терроризмом, но, что немаловажно, это, конечно, и оказание помощи мирному населению, которое сегодня в этой помощи крайне нуждается", — подчеркнул глава Минобороны

VII Московская конференция по безопасности пройдет 4-5 апреля.

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