Россия наблюдает попытки размыть итоги конференции по Сирии, заявил генерал

"В настоящее время мы продолжаем наблюдать попытки размыть результаты Сочинского конгресса (по Сирии — ред.), предоставить эксклюзивное право эр-риядской группе сирийской оппозиции диктовать свои условия при ведении переговоров по политическому урегулированию", — сказал он на Московской конференции по безопасности.

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