Ещё
Россия наблюдает попытки размыть итоги конференции по Сирии, заявил генерал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия наблюдает попытки размыть итоги конференции по Сирии, заявил генерал 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия наблюдает попытки размыть результаты сочинской конференции по Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
"В настоящее время мы продолжаем наблюдать попытки размыть результаты Сочинского конгресса (по Сирии — ред.), предоставить эксклюзивное право эр-риядской группе сирийской оппозиции диктовать свои условия при ведении переговоров по политическому урегулированию", — сказал он на Московской конференции по безопасности.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Нельзя допустить перегруппировки сил террористов, заявил Бортников "Джихад-туристы" перемещаются из САР в Европу и Азию, заявили в Минобороны США закладывают в Сирии потенциал для новой войны, заявил Рудской
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе250
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США36
Украине «перекроют» Керченский пролив669
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»167
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение