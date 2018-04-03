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ЕС пригласил Россию на международную конференцию по Сирии, сообщил источник
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ЕС пригласил Россию на международную конференцию по Сирии, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости. ЕС приглашал российскую сторону к участию во второй международной конференции по Сирии, запланированной в конце апреля в Брюсселе, заявил во вторник РИА Новости источник в европейских структурах.
Конференция по поддержке политического урегулирования кризиса в Сирии и по оказанию гуманитарной помощи пройдет в Брюсселе 24 — 25 апреля при сопредседательстве ЕС и ООН. Первая такая конференция состоялась в апреле 2017 года.
"Как и в прошлом году, Российская Федерация была приглашена на министерском уровне. Дополнительную информацию об их участии следует узнавать у российской стороны", — сказал источник.
По предварительной информации, в конференции планируется участие представителей более чем 70 стран и организаций, в том числе на министерском уровне.
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявляла, что конференция нацелена на мобилизацию политической поддержки мирному процессу под эгидой ООН и гуманитарной помощи сирийцам внутри страны и в регионе.
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