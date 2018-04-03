Россия готова рассмотреть расширение списка турецких поставщиков томатов

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Россельхознадзор предложил министерству продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции расширить список предприятий, желающих поставлять томаты в Россию . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также турецкой стороне представили программу визита специалистов Россельхознадзора на данные предприятия.

"В рамках достигнутых с турецкой стороной договоренностей, продолжается поэтапное открытие ввоза томатов из Турецкой Республики в Российскую Федерацию с предприятий, с работой которых ознакомились эксперты Россельхознадзора в декабре 2017 года", — говорится в сообщении.

Ранее ввоз этой продукции был разрешен 14 турецким предприятиям.