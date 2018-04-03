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Россия готова рассмотреть расширение списка турецких поставщиков томатов
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Россия готова рассмотреть расширение списка турецких поставщиков томатов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор предложил министерству продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции расширить список предприятий, желающих поставлять томаты в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также турецкой стороне представили программу визита специалистов Россельхознадзора на данные предприятия.
"В рамках достигнутых с турецкой стороной договоренностей, продолжается поэтапное открытие ввоза томатов из Турецкой Республики в Российскую Федерацию с предприятий, с работой которых ознакомились эксперты Россельхознадзора в декабре 2017 года", — говорится в сообщении.
Ранее ввоз этой продукции был разрешен 14 турецким предприятиям.
Россия с 1 ноября 2017 года разрешила ввоз томатов из Турции, которые являются основной статьей сельхозэкспорта республики. Разрешенный объем поставок — 50 тыс. т. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак в интервью турецкому агентству Анадолу говорил, что из этого объема пока поставлено лишь 11,5 тыс. т. В этой связи Россельхознадзор по мере окончания проверок будет постепенно увеличивать количество предприятий, которые имеют право поставлять турецкую сельхозпродукцию.
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