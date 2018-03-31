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Из Восточной Гуты с начала действия гумпауз вышли более 150 тысяч человек
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Из Восточной Гуты с начала действия гумпауз вышли более 150 тысяч человек 

РИА Новости 31 марта 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ВСЕГО С НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ПАУЗ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ ВЫШЛИ БОЛЕЕ 150 ТЫС ЧЕЛОВЕК — ЦЕНТР ПО ПРИМИРЕНИЮ
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