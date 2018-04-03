Хуситы заявили о готовности покупать оружие из России и Ирана на одном условии

Как сообщает йеменский источник «Йемен Аль-Ахбари», председатель Политического совета Салех Аль-Самад заявил о готовности покупать оружие из России Йемена при условии его поставки в столицу Сану . На встрече со своими сторонниками он также отметил, что хуситы готовы покупать оружие у всех, кто готов его продать.

«Будет продавать Россия — купим у России, будет продавать Иран — купим у Ирана, будь то сложное экономическое положение или благоприятное… Мы приветствуем любое государство, готовое продать нам оружие, а если они отдадут его нам бесплатно, то пусть Аллах благословит их», — заявил Салех Аль-Самад.