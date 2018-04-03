В Мьянме разбился военный самолет

Инцидент произошел примерно в 11 часов по местному времени (8 мск), недалеко от города Таунгу, в 4,8 километра к западу от авиабазы, уточняется в сообщении. Как говорится в заявлении вооруженных сил, самолет F-7 упал в результате технической неполадки, выполняя учебный полет. Пилот катапультировался, но от полученных ранений скончался.

Власти проводят расследование инцидента, дополняет агентство.