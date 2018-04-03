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В Мьянме разбился военный самолет
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В Мьянме разбился военный самолет 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Учебный самолет ВВС Мьянмы потерпел крушение в центральной части страны, пилот погиб, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление вооруженных сил Мьянмы.
Инцидент произошел примерно в 11 часов по местному времени (8 мск), недалеко от города Таунгу, в 4,8 километра к западу от авиабазы, уточняется в сообщении. Как говорится в заявлении вооруженных сил, самолет F-7 упал в результате технической неполадки, выполняя учебный полет. Пилот катапультировался, но от полученных ранений скончался.
Власти проводят расследование инцидента, дополняет агентство.
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