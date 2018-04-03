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В ООН оптимистично настроены на возобновление межйеменского диалога
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В ООН оптимистично настроены на возобновление межйеменского диалога 

РИА Новости 1 час назад
ЖЕНЕВА, 3 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН оптимистично настроена на возобновление межйеменского диалога после визита нового спецпосланника ООН Мартина Гриффитса в регион, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Мой спецпосланник Мартин Гриффитс вернулся очень вдохновленным из Эр-Рияда и Саны. Он поедет в ОАЭ, Оман и Аден. Я думаю, что есть позитивные аспекты для реализации плана действий для продвижения политического диалога. Я вижу в этом шанс, который нельзя упустить", — сказал он.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.
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