Разобщённость государств играет на руку террористам, заявил Клинцевич

Разобщённость государств и желание ставить собственные интересы выше отражения глобальных угроз играет на руку террористам. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич , сообщили в пресс-службе сенатора.

МИД РФ. «Никогда ещё со времен холодной войны мир не был так разобщён. Ряд ведущих стран ставят свои политические и геополитические цели явно выше задач отражения общих угроз», — сказал парламентарий, выступая на международной научно-практической конференции «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму», организованной МВД

Клинцевич отметил, что США чередуют борьбу с терроризмом и их поддержкой, например, финансируя боевиков в Сирии

«Вопросы сотрудничества разных стран в противодействии экстремизму и терроризму рассматривается в самом широком международном аспекте. И проблем здесь великое множество. Если и можно говорить о сотрудничестве в этой сфере, то оно находится в зачаточном состоянии», — подытожил сенатор.