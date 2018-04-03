Ещё
Афины призвали Анкару освободить двух военнослужащих Греции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Афины призвали Анкару освободить двух военнослужащих Греции 

ИА Regnum 2 часа назад
Греция призвала Турцию освободить двух греческих военнослужащих, задержанных в марте после перехода на территории Турции, сообщает британское агентство Reuters.
Соответствующее заявление сделал 3 апреля премьер-министр страны Алексис Ципрас, который выразил озабоченность «все более активными провокациями» со стороны Анкары.
«В последнее время она [Турция] стала осуществлять все более активные провокации и идти на эскалацию по всем фронтам», — подчеркнул глава правительства Греции.
Напомним, по словам греческих властей, двое военнослужащих сержант Димитрис Куклацис и лейтенант Ангелос Митреттодис были задержаны в начале марта, после того как они «по ошибке» пересекли границу между двумя странами в плохих погодных условиях. Афины назвали произошедшее «захватом заложников».
Это неполный текст новости
ИА Regnum: последние новости
Пентагон перебрасывает в Манбидж сотни военных Войска Абхазии и Российская армия начали совместные военные учения ООН собирает деньги на помощь 13 млн нуждающихся в Йемене
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам197
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом97
Малышева вызвала гнев телезрителей99
Названа причина развития особо злостного рака1
Сложный тест про изделие №213
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение