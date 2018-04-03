Афины призвали Анкару освободить двух военнослужащих Греции

Соответствующее заявление сделал 3 апреля премьер-министр страны Алексис Ципрас , который выразил озабоченность «все более активными провокациями» со стороны Анкары

«В последнее время она [Турция] стала осуществлять все более активные провокации и идти на эскалацию по всем фронтам», — подчеркнул глава правительства Греции.

Напомним, по словам греческих властей, двое военнослужащих сержант Димитрис Куклацис и лейтенант Ангелос Митреттодис были задержаны в начале марта, после того как они «по ошибке» пересекли границу между двумя странами в плохих погодных условиях. Афины назвали произошедшее «захватом заложников».

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