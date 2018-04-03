Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри

Эксперты опасаются, что в подконтрольных боевикам районах Сирии Ирака может вспыхнуть эпидемия.

Террористов из ИГИЛ*, действующих на территории Сирии и Ирака, косит паразитарное заболевание, которое буквально съедает человека изнутри. Подробности об этом сообщает издание Daily Star.

Газета цитирует экспертов, которые опасаются, что в районах двух соседних государств, контролируемых боевиками, может вспыхнуть эпидемия. Кроме того, отмечают специалисты, от опасной болезни страдают не только сами террористы, но и мирные люди.

Угроза эпидемии стала только увеличиваться по мере отступления ИГИЛ из части районов, поскольку террористы просто бросают тела гнить на улица. Случаи малоизвестного заболевания, от которого на теле остаются страшные открытые язвы, были обнаружены не только в Сирии и Ираке, но и, к примеру, в Великобритании — у тех, кто посещал район Ближнего Востока.

Иранский врач и хирург Насер Деххани полагает, что в Ираке и Сирии свирепствует один из видов лейшманиоза — «болезнь джихадистов», в основном наблюдающаяся в разрушенных войнами регионах — на Ближнем Востоке, Южной и Центральной Америке, Африке.

Вакцины от человеческого лейшманиоза, за исключением прототипов, не существует.