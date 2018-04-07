Очевидцы: в небе над Манчестером завис пугающий НЛО

Жители Манчестера сняли на видео неизвестный летающий объект. Соответствующая видеозапись была опубликована в Сети на одном из каналов, посвященных НЛО, 4 апреля 2018 года. Летающую тарелку удалось заснять ночью в городе Хейвуд, сообщает Vistanews.

По свидетельству очевидцев, объект появился в небе внезапно, НЛО имел подсветку в виде нескольких ярких прожекторов. Испуганные голоса за кадром комментируют увиденное, уточняя, что НЛО очень похож на летающую тарелку. При этом качество видео оставляет желать лучшего, так как съёмка велась в темноте.

Пользователи традиционно разделились на два лагеря. Одни сомневаются в подлинности опубликованного ролика, другие же, напротив, считают его очередным свидетельством существования внеземной жизни. Некоторые местные жители даже отметили, что сами были свидетелями нависших над Манчестером НЛО, но не успели снять это на камеру.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что британцы сняли на камеру НЛО, зависший в небе. Уникальные кадры инопланетного корабля удалось сделать в Лондоне. Сообщается, что местные жители зафиксировали появление НЛО по чистой случайности: они снимали пролетавшие самолеты. Но во время съемок заметили в небе странный объект, очертаниями напоминающий летающую тарелку. На видео видно, как инопланетный корабль резко поднимается ввысь, после чего его движение замедляется.

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