Очевидец из окна автомобиля снял на видео «космического пришельца»

Житель Бразилии поделился видеозаписью, на которой изображено предполагаемое НЛО.

Опубликовано видео, на котором изображена загадочная фигура вооруженного человека в скафандре. Кадры, снятые очевидцем в небе над бразильским городом Гояния , публикует Daily Star

Автомобилист, проезжая по трассе, зафиксировал на камеру мобильного телефону таинственную темную фигуру «пришельца» на фоне оранжевого неба. Как сообщает издание, очевидцы испугались увиденного и предположили, что на Землю произошло вторжение НЛО.

Специалисты пока никак не комментируют увиденные кадры.