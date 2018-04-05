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Очевидец из окна автомобиля снял на видео «космического пришельца»
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Очевидец из окна автомобиля снял на видео «космического пришельца» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Житель Бразилии поделился видеозаписью, на которой изображено предполагаемое НЛО.
Опубликовано видео, на котором изображена загадочная фигура вооруженного человека в скафандре. Кадры, снятые очевидцем в небе над бразильским городом Гояния, публикует Daily Star.
Автомобилист, проезжая по трассе, зафиксировал на камеру мобильного телефону таинственную темную фигуру «пришельца» на фоне оранжевого неба. Как сообщает издание, очевидцы испугались увиденного и предположили, что на Землю произошло вторжение НЛО.
Специалисты пока никак не комментируют увиденные кадры.
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