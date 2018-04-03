Новое заявление по С-400 от США!

В то время как руководитель управления по политико-военным вопросам Госдепартамента США Тина Кайданов (Tina Kaidanow) прибыла в Анкару с предложением о продаже систем противоракетной обороны «Пэтриот» (Patriot), отмечалось, что вашингтонская администрация продолжит оказывать давление на Анкару: «Откажитесь от покупки С-400 у России ».

Тина Кайданов, которая встретилась с турецкими производителями продукции оборонной промышленности и представителями американских компаний в Турции на пятом заседании турецко-американского торгового диалога по оборонной промышленности, проведет также встречи с представителями министерства иностранных дел , министерства национальной обороны, подсекретариата оборонной промышленности Турции.

Представитель Госдепа США так прокомментировал повестку дня визита Кайданов в Анкару: «Мы понимаем, что Турция желает усилить свою противовоздушную оборону. Но, делая это, все страны НАТО должны приобретать вооружения, способные взаимодействовать с системами НАТО. Российская система не обеспечит этого стандарта. На многих переговорах, которые мы провели с представителями турецкого правительства, мы выражали наши опасения по поводу приобретения С-400. Мы продолжаем оказывать давление на турецкое правительство с тем, чтобы они отказались от заключения каких-либо военных сделок с российскими организациями, указанными в списке санкций по статье 231 „Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций“».

Комментарии читателей:

Numan: Ни в коем случае нельзя отказываться… и не нужно покупать оружие у этих американских негодяев…

ilyas: Если наше правительство аннулирует сделку по С-400, оно совершит самую большую ошибку в своей жизни, в случае войны мы не сможем остановить ни одну американскую ракету.

mehmet: Деньги наши, покупаем, что хотим…

Cenk: Однозначно, не должно быть шагов назад. С-400 нужно купить. «Пэтриот» — нет. Мы должны быть страной, которая держит свое слово.

Mizah: Мы покупаем С-400 не для того, чтобы они были совместимы с НАТО. Мы покупаем их против НАТО. НАТО, которая устраивает перевороты, выращивает террористов, создает террористическое государство на юге от нас, пытается нас окружить окопами, разрушает мусульманские города с помощью своих пособников. Для чего нужна совместимость с НАТО? С нами НАТО считается?

RÜZGAR: Турция покупает С-400, чтобы отражать атаки со стороны Европы и Америки, которые проявляют враждебность к Турции.

oflu: Боже, нет! Нам нужны С-400.

Erdem: Все просто и даже очень… Мы платим деньги и покупаем С-400, наши драгоценные союзнички!

Muhammet: Сначала вы устраиваете переворот в Турции, вооружаете террористические организации РПК/YPG ( Рабочая партия Курдистана (РПК) / Отряды народной самообороны), не выдаете главаря FETÖ (террористическая организация FETÖ Фетхуллаха Гюлена (Fethullah Gülen)), делаете любую гадость, которую только можно придумать, и при этом говорите: «Не покупайте С-400». Пошли вон… Наши настоящие враги — США и страны НАТО.

işlerine baksınlar: С-300 в Греции совместимы были с системами НАТО? Почему им вы ничего не сказали? К тому же Турция — суверенное государство. Мы сами решаем, что купить. Американцы беспрерывно читают нотации, это неуважение и наглость.

recai standart: Когда террористам передается четыре тысячи грузовиков с оружием, это «обеспечивает стандарт», а покупка С-400 — нет…

Veli: США — старший брат и покровитель всех террористических организаций в мире.

hakan: В случае войны батареи «Пэтриот» одной командой будут выведены из строя, вы и птицы не собьете.

slm: А лучше купить и то, и другое. На случай атаки с востока — «Пэтриот», с запада — С-400.

Hamza: Происходит вот что. «Не покупайте С-400, — говорит Трамп. — Мы уходим из Сирии ».

AfrinMünbiç: Америка планирует напасть на Турцию. Поэтому они не хотят, чтобы у Турции была не контролируемая ими система противовоздушной обороны.

Hain abd: С-400 — оборонительные системы. Если у вас нет намерения нападать на нас, тогда почему вы так беспокоитесь?

cüneyt: На каждых выборах я безо всяких колебаний отдавал свой голос за ПСР ( Партию справедливости и развития Турции), но если они откажутся от покупки С-400, то ни на меня, ни на мою семью они могут больше не рассчитывать… И многие это поддержат, будьте уверены…

Bülent: С-400 и прочее — это легенда. Они не хотят, чтобы мы стали союзниками с Россией. Кстати, вся подноготная дипломатических и экономических атак на Россию — ее сближение с Турцией.