АЭС «Аккую» Россия реализует в Турции новый подход к энергопроектам

Проект АЭС «Аккую» получил лицензию от Турции на строительство первого блока, сообщают турецкие СМИ.

Разрешение проекту выдало национальное агентство по атомной энергии (ТАЕК). Ранее сообщалось, что «Аккую» присвоен статус стратегической инвестиции, что заметно — на $10 млрд — сэкономит расходы на строительство электростанции.

Церемония закладки «Аккую» пройдет сегодня, 3 апреля, при участии глав обоих государств. Информация об этом появилась в микроблоге Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter.

"Я, вместе с дорогим другом Владимиром Путиным приму участие в закладке фундамента АЭС «Аккую». Инвестиции в этот грандиозный проект составят 20 млрд долларов. АЭС «Аккую» важна для Турции и будущего турецко-российских отношений", — написал Эрдоган.

Напомним, сегодня начинается двухдневный визит российского президента в Турцию.

Новый подход

"Аккую" важна обеим сторонам, говорит Вячеслав Кулагин.

"Турции этот проект важен, так как удовлетворяет растущие потребности — спрос на электроэнергию растет очень быстро. Для России «Аккую» представляет ценность в смысле развития атомной отрасли и реализации проектов в разных регионах мира, отработки имеющихся технологий. Тот уникальный технологический потенциал, который есть у России в атомной отрасли, нужно использовать на практике. "Росатом" , как известно, является мировым лидером по числу построенных в мире АЭС, и станция в Турции — один из таких проектов", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Особенность «Аккую» — в принципиально новом подходе к реализации. Если раньше ответственность застройщика лежала именно на постройке объекта, то данная АЭС строится по принципу «строй-владей-эксплуатируй» — «Росатом» отдает заказчику не станцию, а ее продукты, электроэнергию, пояснил Кулагин.

Политическое значение

Также эксперт отметил, что «Аккую» — проект долгоиграющий, и рассматривающий привлечение других участников, что целесообразно, так как позволяет диверсифицировать инвестиционную нагрузку и снизить дальнейшие риски.

Кроме экономической важности, «Аккую» значим и в политическом смысле.

"Очевидный тезис — если хочется меньше рисков и поводов для конфликтов с соседними странами, развивайте экономическое сотрудничество, это работает на стабильность взаимоотношений. В данном случае энергетические проекты, такие, как АЭС и газопроводы, служат фактором стабилизации, так как в случае обострения страдают обе стороны", — отметил Вячеслав Кулагин.