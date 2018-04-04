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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
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Шойгу предупредил о новой угрозе

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинции: Латакия — четыре, Дамаск — три, Алеппо — один. Турецкой частью представительства зафиксировано семь случаев стрельбы в провинции: Идлиб — семь", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Сообщается, что в течение дня центр по примирению враждующих сторон в САР не проводил гуманитарные акции. В течение суток медицинскую помощь получили 79 человек.
В Минобороны РФ отметили, что течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения — 2495. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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