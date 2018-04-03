Эксперт: Путин едет в Анкару, чтобы обсудить главную проблему 

Во вторник, 3 апреля, начинается двухдневный визит президента РФ Владимира Путина в Турцию. Это первая рабочая поездка с момента переизбрания главы России на новый срок. В рамках визита лидер РФ проведёт переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Ирана Хасаном Рухани, сообщает RT.
Тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов в эфире НСН рассказал, что Путин не может игнорировать ближневосточный вопрос (слушайте аудио).
«Мы-то все думаем, что главная проблема — это Европа. На самом деле проблема — Ближний Восток, где государства рушатся как карточные домики. Старинные богатые государства разлетаются просто в прах. Конечно, при многовекторной политике России игнорировать это направление было бы недальновидно», — считает тюрколог.
Стоит отметить, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган будут обсуждать поставки С-400, продовольственных товаров, сирийское регулирование, борьбу с международным терроризмом и другие вопросы, сообщает «Свободная Пресса». Президент РФ будет находиться в Анкаре 3-4 апреля по приглашению турецкой стороны.