Ещё
Эксперт: Путин едет в Анкару, чтобы обсудить главную проблему
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: Путин едет в Анкару, чтобы обсудить главную проблему 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Во вторник, 3 апреля, начинается двухдневный визит президента РФ Владимира Путина в Турцию. Это первая рабочая поездка с момента переизбрания главы России на новый срок. В рамках визита лидер РФ проведёт переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Ирана Хасаном Рухани, сообщает RT.
Тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов в эфире НСН рассказал, что Путин не может игнорировать ближневосточный вопрос (слушайте аудио).
«Мы-то все думаем, что главная проблема — это Европа. На самом деле проблема — Ближний Восток, где государства рушатся как карточные домики. Старинные богатые государства разлетаются просто в прах. Конечно, при многовекторной политике России игнорировать это направление было бы недальновидно», — считает тюрколог.
Стоит отметить, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган будут обсуждать поставки С-400, продовольственных товаров, сирийское регулирование, борьбу с международным терроризмом и другие вопросы, сообщает «Свободная Пресса». Президент РФ будет находиться в Анкаре 3-4 апреля по приглашению турецкой стороны.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Эксперты: Помогая курдам в Сирии, Франция может осложнить отношения с Россией Аббас объявил 31 марта днем национального траура Число жертв при обстреле Дамаска возросло
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей66
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя140
Киевский прокурор появился на телевидении голым45
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами121
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт254
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение