СМИ: В Сирии атаковали вторую подряд колонну американских военных 

Нападение на колонну америкнской техники, следовавшей из Минбиджа в Ракку, произошло 30 марта в 50 километрах от Ракки.
Сирийские партизаны открыли огонь по американским военнослужащим, пишет Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник, близкий к штабу группировки СДС.
Нападение произошло 30 марта на восточном берегу Евфрата, недалеко от поселения Хфиса, расположенного в 50 километрах от Ракки. Боевики атаковали колонну американской техники, направлявшейся из Минбиджа в Ракку.
«Техника шла из Минбиджа в Ракку. По ней был открыт огонь из крупнокалиберных пулеметов и ДШК», — говорится в сообщении.
По данным паблика, в результате столкновения погибли двое военнослужащих США, еще восемь ранены. Пострадавшие были эвакуированы на вертолетах в Ракку. После атаки колонна продолжила движение.
В этот же день, 30 марта отряды группы местной самообороны, выступающие против присутствия военнослужащих в США в Сирии, подорвали колонну из шести военных внедорожников на трассе Абъяд — Хасака.