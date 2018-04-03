Ещё
Боевики оставили под Джобаром гигантский подземный город
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевики оставили под Джобаром гигантский подземный город 

Вести.Ru 1 час назад
Мирные жители возвращаются в города, которые сирийские войска освободили от экстремистов. Людям, которые оказались в тяжелой ситуации, российские военные доставляют гуманитарную помощь.
Город Джобар — пригород на северо-востоке от Дамаска. Сутки назад он был освобожден сирийской правительственной армией. Журналисты здесь впервые. Передвигаются очень осторожно. Полностью разминировать эти кварталы еще не успели. Повсюду «сюрпризы», оставшиеся от террористов. В одном из домов лежит Коран, видно — от книги отходят провода. Достаточно тронуть, и произойдет взрыв. На улице — не лучше.
"Здесь была найдена мина. Она была предназначена для наших солдат", — показывает на самодельное взрывное устройство сирийский военный.
Таких самодельных мин боевиков здесь очень много, их специально заложили на дороге. Это то, что над землей, а под ней — бесконечные коридоры тоннелей, что тянутся на километры.
Настоящий подземный город по Джобаром. Развитая система тоннелей, основной особенностью которых являются, конечно же, их размеры. Здесь легко могут поместится в ряд три человека, а высота потолка около двух метров. Сделано это специально, ведь именно по этим ходам боевики перемещали боеприпасы и большие отряды.
В этих норах террористы пережидали атаки сирийской армии. На поверхность без необходимости не выходили. За тем, что происходит над ними, наблюдали удаленно, при помощи современной электронной техники.
Например, с помощью портативной видеокамеры, которую террористы устанавливали на дороге. И прекрасно видели все передвижения сирийской армии, в том числе тяжелой техники. И когда подходил, допустим, танк — боевики точно знали, куда нужно бить.
Бои за Джобар шли на протяжении 5 лет. Сегодня здесь больше нет ни одного террориста.
"Джобар — очень важная стратегическая точка. И нам, наконец-то, удалось освободить этот город при помощи наших российских друзей. Сейчас для нас главное — вернуть сюда мирную жизнь, дать людям возможность вернуться в их дома", — поясняет офицер сирийской армии Али Раид.
Арбин — еще один пригород Дамаска. Сюда уже начали возвращаться мирные жители.
Техника расчищает дороги и разбирает завалы. А на центральной площади людям раздают еду и воду.
Рядом — карета скорой помощи, импровизированная аптека. Здесь можно получить самые необходимые лекарства.
"Здесь многим требуется медицинская помощь. Мы стараемся отправлять людей в больницы", — говорит по-русски доктор Али.
На месте развернут передвижной фельдшерский пункт. Детям, которых много, в том числе грудным, делают здесь прививки.
"В освобожденных населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джобар правительственными войсками проводятся мероприятия по отистке от взрывоопасных предметов и первоочередные задачи восстановления инфраструктуры для скорейшего возвращения мирных жителей", — рассказывает глава российского Центра по применению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евгушенко.
На сегодняшний день в населенные пункты Восточной Гуты вернулось уже больше 40 тысяч человек. При этом в результате достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается выход бойцов незаконных вооруженных формирований и членов их семей из еще одного пригорода сирийской столицы — города Дума. На сегодняшний день его территорию уже покинули свыше двух тысяч боевиков с женами и детьми.
Вести.Ru: последние новости
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган дадут старт строительству в Турции АЭС "Аккую" Саудиты пытаются вбить клин между шиитами Из сирийской Думы вывезли тысячу боевиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя99
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт136
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»395
Российская «Дрель» напугала британцев120
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами34
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение