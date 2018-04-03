Йемен заявил о гибели 14 человек в результате авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией 

Каир, 3 апреля /Синьхуа/ — По информации из Саны, органы безопасности Йемена заявили, что коалиция под руководством Саудовской Аравии в понедельник нанесла авиаудары по лагерю в портовом городе Ходейда, в результате погибли по меньшей мере 14 человек.
По словам официального представителя йеменской стороны, в лагере проживают перемещенные лица. В результате воздушного налета еще девять человек получили ранения, количество погибших может возрасти.
Отметим, что коалиция во главе с Саудовской Аравией в последнее время неоднократно наносила удары по объектам Йемена. Так, в результате авианалетов в прошлом месяце погибли или пострадали десятки человек. —0—