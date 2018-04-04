Глава ФСБ рассказал о координации террористов через мессенджеры

«Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов, совершено четыре. Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии Ирака », — сказал Бортников во время своего выступления на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, международные терористические группировки активно используют современные технологии. Для организации финансирования своей преступной деятельности они зачастую пользуются криптовалютой и дистанционным интернет-банкингом.

Также злоумышленники укрепляют свое присутствие в рядах международных хакеров, контактируя с существующими группировками киберпреступников и формируя собственные отряды. Это помогает им, наряду с лояльным интернациональным преступным сообществом, получать ресурсы для своей деятельности. «Криминалитет снабжает боевиков оружием, деньгами, поддельными документами», — объяснил Бортников.

Российские чиновники неоднократно обвиняли руководителей мессенджеров в потворстве террористам. Летом 2017 года руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что владелец Telegram Павел Дуров «нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером».