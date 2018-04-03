Сирия: сообщения из городов-туннелей?

Сети туннелей, которые были обнаружены в Восточной Гуте и представляют собой полноценные подземные города, не имеющие аналогов в истории, шлют нам четыре главных сообщения.

Ниже приводятся некоторые выводы, которые мы можем извлечь относительно туннелей, которые сирийская армия обнаружила в городах Восточной Гуты.

Первый вывод. Спроектировать, выкопать и построить такие туннели могут лишь те люди, которые имеют большой опыт в проведении подобных работ. Для этого используется высокотехнологичное оборудование. Топографы знают, что определение направлений и глубин под землей является одной из самых сложных задач, которые они выполняют. Если это и указывает на что-то, то только на то, что террористам были предоставлены самое современное оборудование и буровые установки, а также опыт передовых специалистов в этой области из развитых западных стран.

ناس ناشرة الصورة دي على إنها نفق لحماس في رفح. الحقيقة إنها من موقع حفر لقطر بين تل أبيب والقدسhttp://t.co/kmHmACbbKY pic.twitter.com/lg6TPKaVlv

— Amr Abdel-Aleem (@AmrAleem) 30 октября 2014 г.

Второй вывод. Проектирование этих туннелей таким образом вне всякого сомнения свидетельствует о том, что страны-агрессоры и другие силы построили эти туннели, чтобы продолжить сопротивление сирийскому национальному государству и нападения на его столицу Дамаск в надежде свергнуть режим. Также это подтверждает тот факт, что страны-агрессоры, включая Соединенные Штаты , страны Европы и Персидского залива при помощи всех доступных им СМИ начали информационную войну против Сирии в дополнение ко множеству «химических представлений» и угрозам нанесения удара по Дамаску, чтобы сирийская арабская армия отказалась от нападения на террористов в Гуте, которую они оккупировали с начала войны в Сирии.

Вывод третий. Большая скорость, с которой нашей великой армии удалось провести операцию по освобождению Гуты от этих террористов, несмотря на возможности их оружия, удивила не только террористов и агрессоров, которые их поддерживали, но и лишила боевиков разума, что привело к тому, что они быстро сдались героям сирийской армии, чего не ожидали страны-агрессоры.

Это подтверждает, что сирийский солдат — самый храбрый в мире, а сирийская арабская армия — самая сильная в борьбе с терроризмом. Это послание сионистскому врагу: его судьба не будет лучше судьбы этих трусов.

Вывод четвёртый. Освобождение Гуты от террористов знаменует собой начало конца для террористических групп по всей Сирии и изменение политического баланса на международном уровне, положительные результаты которого вскоре отразятся на нашей стране.