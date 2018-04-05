Источник сообщил о противоречиях боевиков в Восточной Гуте

"Выполнение договоренности о прекращении военного присутствия в Думе в Восточной Гуте затруднено из-за противоречий между военным и политическим крылом «Джейш аль-Ислам»*, — сказал источник.

Он добавил, что после конфликта между боевиками 13 автобусов вышли из Думы пустыми и остановились у гуманитарного коридора Мухайам Аль-Вафидин.

Город Дума остается последним форпостом террористов в Восточной Гуте. 1 апреля оттуда была вывезена в Идлиб последняя группа боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман». Вывод оставшихся террористов, согласно договоренностям, продолжится до полного освобождения Думы и передачи населенного пункта под контроль сирийской армии.