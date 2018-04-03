Рауль Кастро и глава МИД Саудовской Аравии договорились укреплять сотрудничество

"Рауль Кастро и Адель аль-Джубейр констатировали, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, и договорились продолжать развивать сотрудничество. Кроме того, обсуждались вопросы региональной и международной повестки дня", — отмечалось в репортаже. Какие именно темы затрагивались на переговорах, не уточнялось.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии встретился с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом и заместителем председателя Совета министров, министром экономики и планирования Рикардо Кабрисасом.

Это первый в истории визит главы саудовской дипломатии на Кубу. В мае 2017 года Кабрисас был принят в Джидде королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. В ходе той встречи стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере экономики.

В 2016 году Куба и Саудовский фонд развития подписали два соглашения на общую сумму $80 млн Эти договоренности касались поставок на остров товаров из Саудовской Аравии и финансирования кубинских проектов в сфере водоснабжения. В следующем году арабское королевство предоставило Кубе кредит в размере $26 млн на реставрацию исторической части Гаваны.