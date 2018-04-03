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Рауль Кастро и глава МИД Саудовской Аравии договорились укреплять сотрудничество
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Рауль Кастро и глава МИД Саудовской Аравии договорились укреплять сотрудничество 

ТАСС 18 минут назад
ГАВАНА, 3 апреля. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро провел в понедельник в Гаване переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, который находится в островном государстве с официальным визитом. Об этом сообщило кубинское телевидение.
"Рауль Кастро и Адель аль-Джубейр констатировали, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, и договорились продолжать развивать сотрудничество. Кроме того, обсуждались вопросы региональной и международной повестки дня", — отмечалось в репортаже. Какие именно темы затрагивались на переговорах, не уточнялось.
Ранее глава МИД Саудовской Аравии встретился с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом и заместителем председателя Совета министров, министром экономики и планирования Рикардо Кабрисасом.
Это первый в истории визит главы саудовской дипломатии на Кубу. В мае 2017 года Кабрисас был принят в Джидде королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. В ходе той встречи стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере экономики.
В 2016 году Куба и Саудовский фонд развития подписали два соглашения на общую сумму $80 млн Эти договоренности касались поставок на остров товаров из Саудовской Аравии и финансирования кубинских проектов в сфере водоснабжения. В следующем году арабское королевство предоставило Кубе кредит в размере $26 млн на реставрацию исторической части Гаваны.
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