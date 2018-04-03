На форуме в Женеве страны-доноры объявят суммы взносов на гуманитарные нужды в Йемене

Швейцария и ЖЕНЕВА, 3 апреля. / ТАСС /. Донорская конференция по Йемену пройдет во вторник в Женеве. Выступившие с инициативой ее проведения ООН Швеция намерены привлечь внимание к тяжелому положению гражданского населения в этой стране вследствие кровопролитного конфликта. Ожидается, что доноры объявят на форуме о взносах на гуманитарные нужды в Йемене в 2018 году.

В январе ООН призвала мировое сообщество предоставить на эти цели $2,96 млрд Цель нынешней конференции состоит в «изыскании средств в соответствии с этим призывом, однако доноры могут также взять на себя обязательства по гуманитарным действиям, не включенным в данный призыв», пояснило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в пресс-релизе, распространенном в Женеве. Это ведомство напомнило, что «гуманитарная ситуация в Йемене продолжает ухудшаться» вследствие вооруженного конфликта. В помощи сейчас нуждаются 22,2 млн йеменцев, или 75% населения — на 3,4 млн больше, чем в прошлом году.

Конференция запланирована как «мероприятие высокого уровня», указывает УКГВ. Участие в ней примут генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш , вице-президент Швейцарии Уэли Маурер и заместитель премьер-министра Швеции Исабелла Лёвин. Российскую делегацию возглавляет постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов