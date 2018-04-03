Гатилов рассказал, сколько Россия выделила на гуманитарную помощь Йемену

"На настоящий момент в РФ согласовано выделение Йемену по линии Всемирной продовольственной программы ООН 1 миллиона долларов США на оказание гуманитарной продовольственной помощи в текущем году", — заявил он.

По его словам, Москва обеспокоена ухудшающейся ситуацией в Йемене и осуждает неизбирательные ракетные удары по населенным пунктам и жизненно важным объектам инфраструктуры страны, в результате которых гибнут мирные жители.

"Мы убеждены, что военного решения у йеменского кризиса нет. Гуманитарным страданиям мирных людей, где бы они не находились, должен быть положен конец. Подтверждаем в этой связи нашу принципиальную позицию в пользу скорейшего прекращения в Йемене силовой конфронтации, преодоления имеющихся там противоречий путем переговоров под эгидой ООН на основе широкого консенсуса между основными йеменскими политическими силами", — добавил Гатилов.

Во вторник в Женеве проходит международная донорская конференция на высоком уровне по помощи Йемену. ООН рассчитывает собрать 2,96 миллиарда долларов на финансирование программы гуманитарной помощи в 2018 году для 13 миллионов человек в стране.