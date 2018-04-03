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Гатилов рассказал, сколько Россия выделила на гуманитарную помощь Йемену
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Гатилов рассказал, сколько Россия выделила на гуманитарную помощь Йемену 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 3 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия выделила 1 миллион долларов на гуманитарную продовольственную помощь Йемену в 2018 году, заявил постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов, выступая на международной донорской конференции по Йемену во вторник в Женеве.
"На настоящий момент в РФ согласовано выделение Йемену по линии Всемирной продовольственной программы ООН 1 миллиона долларов США на оказание гуманитарной продовольственной помощи в текущем году", — заявил он.
По его словам, Москва обеспокоена ухудшающейся ситуацией в Йемене и осуждает неизбирательные ракетные удары по населенным пунктам и жизненно важным объектам инфраструктуры страны, в результате которых гибнут мирные жители.
"Мы убеждены, что военного решения у йеменского кризиса нет. Гуманитарным страданиям мирных людей, где бы они не находились, должен быть положен конец. Подтверждаем в этой связи нашу принципиальную позицию в пользу скорейшего прекращения в Йемене силовой конфронтации, преодоления имеющихся там противоречий путем переговоров под эгидой ООН на основе широкого консенсуса между основными йеменскими политическими силами", — добавил Гатилов.
Во вторник в Женеве проходит международная донорская конференция на высоком уровне по помощи Йемену. ООН рассчитывает собрать 2,96 миллиарда долларов на финансирование программы гуманитарной помощи в 2018 году для 13 миллионов человек в стране.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.
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