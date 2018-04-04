Sky: саудовские ПВО перехватили запущенную из Йемена баллистическую ракету

По его данным, она была сбита на севере расположенного вблизи йеменской границы города Джизан . Мятежники уже объявили, что выпустили ракету по нефтехранилищам одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Saudi Aramco. О возможном ущербе в результате атаки данных не поступало.

В прошлом хуситы неоднократно подвергали саудовскую территорию обстрелам, в том числе баллистическими ракетами. Не раз их целью становилась и столица королевства, однако саудовским ПВО удавалось сбивать все вражеские цели. 25 марта саудовские средства воздушной защиты перехватили семь запущенных мятежниками ракет, в том числе три в небе над Эр-Риядом . В результате падения обломков одной из них погиб египтянин и двое получили ранения.

Вслед за этим королевство вновь обвинило Тегеран в незаконных поставках вооружений хуситам, в том числе баллистических ракет, и заявило, что оставляет за собой право соответствующим образом ответить на эти угрозы. Иран отверг все обвинения, назвав заявления саудовской стороны «безответственными и больше похожими на призывы к войне».

Катар, Кувейт и Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Массированный ракетный обстрел был совершен в третью годовщину вторжения аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом в Йемен. Тогда получившую название «Буря решимости» операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн ОАЭ . К ней также присоединились Египет

Ранее в среду официальный представитель альянса, саудовский полковник Турки аль-Малики заявил, что всего за время конфликта хуситы запустили по различным регионам королевства 107 баллистических ракет.