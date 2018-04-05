Саудовская Аравия перехватила ракету из Йемена

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную из Йемена . Повстанцы-хуситы направили снаряд на объекты нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co.

Представители организации отметили, что все объекты в безопасности и функционируют нормально, передает РИА Новости

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение. Власти страны поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.