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Саудовская Аравия перехватила ракету из Йемена
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Саудовская Аравия перехватила ракету из Йемена 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную из Йемена. Повстанцы-хуситы направили снаряд на объекты нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co.
Представители организации отметили, что все объекты в безопасности и функционируют нормально, передает РИА Новости.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение. Власти страны поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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