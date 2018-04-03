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Путин надеется на положительный результат переговоров с ЕС по «Северному потоку — 2»
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Путин надеется на положительный результат переговоров с ЕС по «Северному потоку — 2» 

Газета.Ru 40 минут назад
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что надеется на то, что переговоры с Европой по реализации проекта «Северный поток — 2» завершатся с положительным результатом.
"Мы уже много лет ведем переговоры с нашими европейскими партнерами по созданию второй очереди «Северного потока» — «Северного потока — 2». Надеюсь, это тоже завершится позитивным результатом", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Он также напомнил об успешном сотрудничестве с Турцией по реализации проекта «Турецкий поток».
Ранее сообщалось, что Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2».
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