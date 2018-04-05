Зариф: Ближний Восток подвержен угрозе терроризма даже после победы над ИГ*

"Даже сегодня, несмотря на территориальное поражение ИГИЛ* благодаря сопротивлению иракского и сирийского народов, регион по-прежнему страдает от остатков террористических групп, а также из-за подозрительных перемещений", — заявил Зариф на министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.

По его словам, «крайне необходимо» изменить парадигму регионального сотрудничества. Он добавил, что для укрепления доверия между странами региона следует создать механизм регионального диалога.

*Террористическая организация, запрещенная в России