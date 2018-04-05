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Зариф: Ближний Восток подвержен угрозе терроризма даже после победы над ИГ*
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Зариф: Ближний Восток подвержен угрозе терроризма даже после победы над ИГ* 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 5 апр — РИА Новости. Страны Ближнего Востока по-прежнему страдают от деятельности террористов, даже после победы над группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ), заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Даже сегодня, несмотря на территориальное поражение ИГИЛ* благодаря сопротивлению иракского и сирийского народов, регион по-прежнему страдает от остатков террористических групп, а также из-за подозрительных перемещений", — заявил Зариф на министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.
По его словам, «крайне необходимо» изменить парадигму регионального сотрудничества. Он добавил, что для укрепления доверия между странами региона следует создать механизм регионального диалога.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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