Турецкая разведка вывезла 80 сторонников Гюлена из 18 стран

Ранее премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай отправил в отставку главу МВД Флямура Сефая и директора Косовского разведывательного агентства Дритона Гаши после задержания шести сотрудников косовского колледжа «Мехмет Акиф» по подозрению в том, что они являются членами FETO. По сообщению турецкого агентства Anadolu, их задержали и доставили в Турцию сотрудники турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) при поддержке разведслужбы Косово.

"MIT были даны полномочия вести деятельность за границей. Такие операция, как была в Косове, будут продолжены. Операция в Косове — это большой успех. На сегодняшний день выявлены и доставлены в Турцию 80 членов FETO из 18 стран. Их главарь, находящийся в (американском штате) Пенсильвании, в панике", — сказал Боздаг в эфире телеканала Haberturk.

Он не уточнил, из каких стран были вывезены сторонники Гюлена.