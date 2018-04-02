Лавров и глава МИД Бангладеш обсудили ситуацию с беженцами-рохинджа и расширение торговли

В начале переговоров глава МИД Бангладеш заявил, что в республике рады переизбранию Владимира Путина на пост президента РФ, и выразил уверенность, что двусторонние отношения продолжат укрепляться.

Лавров констатировал успешное развитие связей РФ и Бангладеш в политической и торгово-экономической областях. Особое внимание российский министр обратил на перспективы военно-технического сотрудничества, которое, по его оценке, активно развивается.

Придать ускорение двусторонним связям

На пресс-конференции по итогам переговоров министры сообщили, что обсудили ход реализации проекта первой в Бангладеш АЭС «Руппур». «Мы особенно рады тому, что смогли начать реализацию проекта по строительству первой атомной электростанции при существенной поддержке РФ. Этот проект был мечтой отца нашей нации Шейха Муджибура Рахмана», — сказал Али.

Также, по его словам, на встрече рассмотрено сотрудничество в разработке месторождений на шельфе Бангладеш. «Мы рады продолжать сотрудничество с компанией „Газпром“ , которая активно работает в нашей стране и занимается разработкой целого ряда месторождений. Мы планируем начать бурение в рамках новых месторождений», — сказал бангладешский министр.

Между тем Лавров отметил, что стороны условились ускорить работу по подписанию ряда двусторонних документов. «Дальнейшему росту объемов взаимной торговли и инвестиций призвана способствовать деятельность учрежденной в прошлом году межправительственной комиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству, мы обсудили ход подготовки ее первого заседания, сроки и место которого сейчас уточняются», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Проблема беженцев-рохинджа

В ходе переговоров бангладешская сторона поделилась своей оценкой ситуации с массовым притоком в страну беженцев-рохинджа из Мьянмы.

В свою очередь Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает договоренности между Даккой Нейпьидо о репатриации беженцев в Мьянму.

Али поблагодарил российского министра за поддержку республики в этом вопросе. Он отметил, что Бангладеш заинтересован в скорейшем возвращении рохинджа в Мьянму, но затруднился назвать конкретные сроки их репатриации, подчеркнув, что для этого прежде необходимо создать соответствующие условия. «Мы попросили Россию рассмотреть возможность также внести свой вклад в эту работу», — добавил глава МИД Бангладеш.

Партнеры заигрались

Отвечая на вопросы журналистов, Лавров в очередной раз констатировал, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери. «Но мы весьма заинтересованы, и, по-моему, больше, чем кто-либо другой, в том, чтобы установить истину, узнать правду о судьбе наших граждан», — заметил дипломат. При этом он назвал возмутительным тот факт, что Лондон так и не предоставил Москве консульского доступа к российской гражданке, и выразил надежду, что Сергей Скрипаль, как и его дочь, выйдет из комы и пойдет на поправку.

У России, продолжил министр, не могло быть никакого мотива для отравления Сергея Скрипаля. Лавров напомнил, что экс-полковник ГРУ был помилован в рамках обмена на представителей России несколько лет назад.

Однако, по его мнению, мотивы совершить нападение могли быть у других. «Эксперты говорят, что это может быть вполне выгодно британским спецслужбам, которые известны своими способностями действовать с лицензией на убийство. Это может быть выгодно и британскому правительству, которое явно оказалось в неудобной ситуации, не выполнив перед своими избирателями обещаний в отношении тех условий, на которых они обеспечат Brexit (выход Великобритании из состава ЕС )», — предположил министр.

Он напомнил, что по инициативе России 4 апреля пройдет внеочередная сессия Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в преддверии которой в МИД РФ подготовили конкретные вопросы как к западным странам, так и к Техническому секретариату организации. «Неспособность наших британских коллег на них ответить будет означать только одно, — что это все выдумка или, говоря конкретнее, грубейшая провокация», — указал он.

Отвечая на вопрос о том, как далеко могут зайти взаимные высылки дипломатов, Лавров подчеркнул, что остановиться должен Запад: «Как далеко мы все зайдем, зависит не от нас». «В дипломатии есть принцип взаимности, его никто не отменял, и этот принцип будет применяться последовательно, — заявил он. — Раньше в детстве мы говорили: кто первый начал, тот и должен остановиться. Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим».

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о намерении вывести американские войска из Сирии, Лавров напомнил, что с самого начала они находились там незаконно, в нарушение Устава ООН