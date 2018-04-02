Саудиты пытаются вбить клин между шиитами

Москва , 2 апреля — «Вести. Экономика». Под золотым куполом святилища Имама Али распространяется ветхое пространство Наджафа — иракского священного города для мусульман-шиитов, которые тысячами стекаются к нему. Арабские гости наклоняются, проходя мимо святыни, иранцы, сидящие под ним, читают ритмично нараспев, а пакистанские прихожане ритмично постукивают себя по груди. Наджаф, который немного продвинулся на пути к своему богатству, может показаться маловероятным местом для кого угодно, но только не для шиитских паломников. Тем не менее в 160 км к югу от Багдада, есть необычный покупатель — Саудовская Аравия , владеющая силой нефтяного богатства по другую сторону от межконфессионального разделения. В течение прошедшего года тяжбы между королевством суннитских залежей руды и шиитской клерикальной элитой могли означать трансформационный сдвиг в региональной стратегии Эр-Рияда . На протяжении десятилетий Саудовская Аравия и ее шиитский противник Иран использовали многовековой раскол между шиитскими и суннитскими направлениями ислама в качестве идеологической базы в борьбе за власть. Теперь официальные лица Саудовской Аравии осторожно передают сообщения ведущим шиитским священнослужителям Наджафа, которые, хотя и опасаются быть вовлеченными в борьбу силами третьих лиц, хотят выслушать Эр-Рияда. В прошлом году министр иностранных дел Адель аль-Джубейр совершил первый визит в Ирак в качестве старшего должностного лица Саудовской Аравии, на посту которого он работал с 1990 г. Иракские лидеры намекнули, что наследный принц Мухаммед бин Салман также может вскоре посетить страну, а некоторые говорят, что он включит Наджаф в любой план маршрута. Но министерство Саудовской Аравии было вынуждено в субботу выступить с заявлением о том, что такая поездка не была запланирована после того, как в Багдаде в конце прошлой недели прошла волна протеста против такого визита.

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Сирии и Подобное предварительное сближение дорогого стоит. В лучшем случае усилия Эр-Рияда по поиску союзников шиитов против Ирана могут сгладить сектантство, которое прошлось по всему регионы кровавыми конфликтами. В худшем случае такой толчок может превратить Ирак в очередную стадию иранско-саудовского соперничества, которое не так давно разыгралось в Йемене Ливане . "В Ираке сейчас может быть спокойно… но борьба между этими двумя силами достигает кульминации, и я не вижу ни одной из сторон, готовых к диалогу. Это регион, который страдает от сюрпризов", — говорит иракский шиитский политик Али аль-Адиб. Ирак и его ближневосточные соседи были отчуждены после войны в Персидском заливе 1991 г., вызванной бывшим правителем Саддамом Хусейном, вторгшимся в Кувейт . Возможности повторного участия рухнули после вторжения США — многие лидеры обратились к Тегерану на фоне того, как шиитское большинство, подавляемое на протяжении долгих лет, внезапно получило власть и столкнулось с враждебностью со стороны суннитских группировок. Иранская революционная гвардия укрепила иракские жесткие ополчения шиитов. Между тем, иракцы обвинили государства Персидского залива, особенно Саудовскую Аравию, в том, что им приходится терпеть в случае отсутствия финансирования от суннитских джихадистов, такие как "Аль-Каида" и совсем недавно ИГИЛ , подпитывающие гражданскую войну в их стране. Возобновление отношений Саудовской Аравии с Ираком уже давно поощряется западными державами, особенно со стороны США. Эти усилия были подкреплены в прошлом году визитами двух влиятельных иракских шиитских лидеров Муктады аль-Садра, популярного священнослужителя и политического лидера, и Хайдера аль-Абади , премьер-министра. Теперь принц Мухаммед, похоже, принял эту стратегию, чтобы иметь возможность оспаривать растущее региональное влияние Ирана, в то время как он начинает радикальную перестройку экономики своей страны. "Саудовская Аравия осознала, что она не может обойтись без сосуществования или терпимости к шиизму. Теперь саудиты хотят сказать людям, что они не против шиизма, но они против шиизма, оказавшегося под влиянием Ирана", — заявил Дайа аль-Ассади, иракский парламентарий, близкий к проповеднику Садру. Некоторые шииты обеспокоены усиливающейся ролью Ирана в стране. Наджафские священнослужители долгое время подвергались иранскому интервенционизму. Некоторые шиитские политики, на всплеске иракского национализма после победы над ИГИЛом (запрещена на территории России ) сближаются с арабскими государствами Персидского залива в надежде получить поддержку на восстановление Ирака в размере $88 млрд Ключевой задачей они считают не только восстановление после трехлетней войны против ИГИЛа, но также завершение десятилетнего цикла сектантского насилия, предшествовавшего ему. "Наша надежда заключается в том, что эти арабские страны в спешке выходят на рынок, — говорит Ахмед аль-Кинани, шиитский политик, возглавляющий экономический комитет парламента и который ранее был связан с про-иранскими партиями. — Ирак является важной частью арабского мира, и Ирак должен вернуться к арабским объятиям". Саудовская романтика контрастирует с попытками принца Мухаммеда по противодействию Ирану. Его воздушная война против Шиа-Хати в Йемене понесла за собой тысячи убитых и создала трясину, из которой не так просто выйти. В Ираке, где властное присутствие Ирана сдерживает амбиции Эр-Рияда, лидеры Саудовской Аравии могут это исправить. "Эр-Рияд закладывает основу для терпеливого, долгосрочного участия, трудится для восстановления связей, отношений и даже своего общественного имиджа", — говорит Элизабет Дикинсон, аналитик из Персидского залива для Международной кризисной группы. «Мы видим реальный потенциал сотрудничества Саудовской Аравии с Ираком в плане создания новой модели для снижения влияния Ирана в регионе».

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Саудиты готовят антииранский альянс с шиитами Ирака Наджаф — естественная цель. Его ведущие клирики оказывают огромное влияние на Ирак и шиитский мир. Основной переворот для Эр-Рияда будет заключаться в развитии отношений с великим аятоллой Наджафа. Наследный принц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к более напряженной позиции в отношении Ирана Ряд шиитских лидеров утверждают, что Эр-Рияд по-прежнему несет ответственность за распространение джихадизма. «Мы слышали много приятных речей, мы слышали об этом их новом видении, — говорит священник Наджаф. — Но мы ожидаем увидеть действия на земле». Нигде эти подозрения не являются столь мощными, чем среди скорбящих, посещающих кладбище Ваджа-эль-Салама Наджафа, крупнейшего в мире, где иракская шиита приходить, чтобы похоронить умерших возле храма Имама Али. На «участке мучеников», сделанном для верных господину Садру сил, тощий молодой человек стоит над недавно вырытой могилой товарища, убитого пережитками ИГИЛа. Он указывает на две другие могилы, украшенные пластиковыми цветами, которые принадлежат старшим братьям его мертвого друга. "Мы понимаем, почему нам нужны лучшие отношения с Саудовской Аравией, но нашему сердцу это трудно принять, — говорит он. — Мы дали мучеников, мы дали кровь. А чем они это компенсируют? Футбольным полем?"