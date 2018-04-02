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АЭС «Аккую» стала стратегической инвестицией
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АЭС «Аккую» стала стратегической инвестицией 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Проект строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, в котором участвует российская сторона, получил статус стратегической инвестиции, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, такой статус позволит сэкономить на строительстве АЭС около $10 млрд"Теперь мы ожидаем получения разрешения на строительство, есть подтверждение, что оно будет получено. Это даст возможность начать строительство и заливку первого фундамента, первого бетона для строительства станции. Надеемся, что это произойдет уже в ближайшее время", — сообщил Новак турецким журналистам. Как писали «Вести. Экономика», госкорпорация «Росатом», которая строит АЭС, не надеется на вхождение инвесторов в проект по строительству АЭС «Аккую» в Турции в 2018 году. Инвесторы есть, но меняются в ходе переговоров, отметил он. Поэтому «Росатом» считает низкой вероятность вхождения инвесторов в проект в 2018 году. Турецкая группа Cengiz-Kolin-Kalyon заявила о планах стать инвесторами проекта, но потом отказалась. «Они просто оказались неготовыми в масштабе таких цифр разговаривать», — пояснил глава «Росатома». "Росатом" ждет разрешения на полномасштабное строительства АЭС «Аккую» в Турции, хотя церемония ее закладки уже состоялась. АЭС «Аккую» с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 построят в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Москва и Анкара заключили в мае 2010 года. Первый энергоблок АЭС должен быть введен в строй в 2023 году.
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