АЭС «Аккую» стала стратегической инвестицией

Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Проект строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, в котором участвует российская сторона, получил статус стратегической инвестиции, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, такой статус позволит сэкономить на строительстве АЭС около $10 млрд"Теперь мы ожидаем получения разрешения на строительство, есть подтверждение, что оно будет получено. Это даст возможность начать строительство и заливку первого фундамента, первого бетона для строительства станции. Надеемся, что это произойдет уже в ближайшее время", — сообщил Новак турецким журналистам. Как писали «Вести. Экономика», госкорпорация «Росатом», которая строит АЭС, не надеется на вхождение инвесторов в проект по строительству АЭС «Аккую» в Турции в 2018 году. Инвесторы есть, но меняются в ходе переговоров, отметил он. Поэтому «Росатом» считает низкой вероятность вхождения инвесторов в проект в 2018 году. Турецкая группа Cengiz-Kolin-Kalyon заявила о планах стать инвесторами проекта, но потом отказалась. «Они просто оказались неготовыми в масштабе таких цифр разговаривать», — пояснил глава «Росатома». "Росатом" ждет разрешения на полномасштабное строительства АЭС «Аккую» в Турции, хотя церемония ее закладки уже состоялась. АЭС «Аккую» с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 построят в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Москва и Анкара заключили в мае 2010 года. Первый энергоблок АЭС должен быть введен в строй в 2023 году.