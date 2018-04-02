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Фонд Ахмата Кадырова развернул в САР три пункта помощи пострадавшим жителям
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Фонд Ахмата Кадырова развернул в САР три пункта помощи пострадавшим жителям 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова развернул в Сирии три пункта по оказанию гумпомощи пострадавшим жителям, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник.
"РОФ имени героя России Ахмат-Хаджи Кадырова развернул в Сирии три пункта по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему в ходе военных действий населению. Они действуют в городах Латакия, Дамаске и его пригородах, а также Алеппо и его пригороде. Ежедневно продуктами питания, одеждой и предметами первой необходимости обеспечиваются свыше 10 тысяч человек", — написал глава Чечни в соцсети «ВКонтакте».
Кадыров отметил, что помощь оказывается с учетом поступающих заявок от российского Центра по примирению враждующих сторон.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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