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СМИ: король Саудовской Аравии обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке
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СМИ: король Саудовской Аравии обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТАСС, 3 апреля. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Как передало во вторник Саудовское агентство печати, на переговорах лидеры государств обсудили региональные и международные вопросы, в том числе продвижение мирного процесса на Ближнем Востоке.
По данным агентства, саудовский монарх отметил неизменность позиции королевства по палестинскому вопросу и законность прав палестинского народа на создание независимого государства со столицей в Иерусалиме. Он также подчеркнул необходимость продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке.
Кроме того, король Саудовской Аравии выразил признательность Белому дому за его твердую позицию в отношении мятежников-хуситов (сторонников движения «Ансар Аллах» — прим. ТАСС) в Йемене. Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подчеркнул усилия королевства по поиску политического решения кризиса в Йемене и оказанию гуманитарной помощи народу этой страны.
Саудовский монарх поблагодарил Трампа за теплый прием делегации из Саудовской Аравии, которую возглавил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. По словам короля, во время визита «были проведены плодотворные встречи и подписаны важные для обоих государств соглашения».
Лидеры двух стран отметили важную роль совместных действий в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС) в Ираке и Сирии. Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал «найти решение сирийского кризиса, отвечающее чаяниям сирийского народа».
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