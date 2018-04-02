Ещё
Все идет по плану: В России рассказали, когда будет построен «Турецкий поток»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня

Все идет по плану: В России рассказали, когда будет построен «Турецкий поток» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом на брифинге заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Успешно идут работы по сооружению газопровода «Турецкий поток», получено большинство разрешений, необходимых для реализации проекта. Реализация идёт в соответствии с утверждённым графиком», — рассказал он в комментарии РИА Новости.
Открытие «Турецкого потока» ожидается не позднее 30 декабря 2019 года.
Он напомнил, что «Турецкий поток» будет состоять из двух ниток, поставки по первой из них будут осуществляться турецким потребителям, по второй — на границу Турции и ЕС.
Ранее сообщалось, что по двум ниткам построено 991 км «Турецкого потока», что составляет 53% от общей протяжённости морского участка газопровода.
На Украине открытие Турецкого потока и Северного потока воспринимают враждебно. Сегодня глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк заявил, что украинская ГТС — это газотранспортный щит, который защищает Украину от военного вторжения.
Украина.ру: последние новости
Украина грезит о ЗСТ с Израилем Турция заочно арестовала Гюлена по делу об убийстве посла России Мечты о Великой Кубанской Украине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США417
В Сочи горит пятиэтажный дом93
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки257
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Трамп предложил Путину встретиться310
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение