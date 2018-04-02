Все идет по плану: В России рассказали, когда будет построен «Турецкий поток»

Об этом на брифинге заявил помощник президента России Юрий Ушаков «Успешно идут работы по сооружению газопровода «Турецкий поток», получено большинство разрешений, необходимых для реализации проекта. Реализация идёт в соответствии с утверждённым графиком», — рассказал он в комментарии РИА Новости Открытие «Турецкого потока» ожидается не позднее 30 декабря 2019 года. ЕС. Он напомнил, что «Турецкий поток» будет состоять из двух ниток, поставки по первой из них будут осуществляться турецким потребителям, по второй — на границу Турции Ранее сообщалось, что по двум ниткам построено 991 км «Турецкого потока», что составляет 53% от общей протяжённости морского участка газопровода. На Украине открытие Турецкого потока и Северного потока воспринимают враждебно. Сегодня глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк заявил, что украинская ГТС — это газотранспортный щит, который защищает Украину от военного вторжения.