В прошлом году Турцию посетили почти 5 миллионов россиян 

Турция в минувшем году стала одним из самых популярных мест отдыха россиян. Как пишет РИА Новости, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, страну посетили 4,7 миллиона наших соотечественников. Эти цифры превысили рекордные показатели 2014 года — тогда в Турции побывали четыре с половиной миллиона россиян.
Напомним, Владимир Путин посетит с визитом Анкару 3-4 апреля. На предстоящих переговорах российский и турецкий лидеры обсудят ситуацию в Сирии, сотрудничество в энергетике, а также импорт турецкой сельскохозяйственной продукции.