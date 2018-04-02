Россия, Турция и Иран приведут Сирию к «конституционному знаменателю»

Россия, Турция и Иран — гаранты межсирийского урегулирования, они лучше остального мирового сообщества понимают проблемы Сирии, которые нуждаются в срочном решении. В первую очередь, это ситуация с военной фазой конфликта — очаги вооруженных конфликтов все еще сохраняются в районах Ракки, Восточного Евфрата, Манбиджа и даже в пригородах Дамаска . Ситуация постепенно нормализуется, но существует ряд угроз.

И связаны они не только с деятельностью террористических группировок, но и с вмешательством внешних сил, стремящихся дестабилизировать ситуацию. В первую очередь это, конечно, США . Очевидно, что здесь нужны новые подходы к мирному урегулированию и новая политика. Москва , Анкара и Тегеран , конечно, дадут оценку этим угрозам и расскажут о своей позиции, направленной на деэскалацию напряженности, на ликвидацию остатков террористов и противодействие попыткам вмешательства в конфликт извне", — отмечает аналитик.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита Владимира Путина в Анкару 3-4 апреля лидеры России, Турции и Ирана обсудят дополнительные меры для укрепления режима прекращения огня в Сирии. Визит состоится по приглашению турецкого главы. По итогам консультаций 4 апреля Путин, Эрдоган и Роухани примут в Анкаре совместное заявление — его текст сейчас согласовывается, работа над ним будет вестись 2-3 апреля на уровне экспертов.

"На мой взгляд, в диалоге президентов речь не может не зайти о зонах деэскалации конфликта в Сирии и правового урегулирования ситуации на этих территориях. Допускаю, что география зон безопасности расширится и охватит новые районы страны. Применение такого режима уже доказало свою надежность, а значит, его постепенно нужно «растягивать» на всю территорию Сирии. Но это лишь один из аспектов проблем безопасности.

Другой, не менее важный вопрос, который станет ключевым в диалоге трех президентов — будущее Сирии. Процесс, который начался в Сочи для формирования государственности и создания новой Конституции, продолжает поступательно развиваться. То есть переговоры коснутся процессу разработки основного закона — созданию конституционной комиссии и приведению всех ее участников к «единому знаменателю» в отношении возвращения страны в мирное и правовое русло", — подчеркивает эксперт.

Принцип неделимости

Юрий Ушаков объявил: главы РФ, Турции и Ирана подтвердят приверженность независимости и территориальной целостности Сирии. «Как мы ожидаем, лидеры как в ходе встречи, так и в совместном заявлении подчеркнут приверженность поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, этот вопрос крайне важен», — сказал чиновник. И добавил: президенты обсудят реализацию договоренностей трехстороннего саммита, который состоялся в 2017 году в Сочи, а также решения Конгресса сирийского национального диалога.

Устав ждать содействия Запада в попытках добиться мирного урегулирования конфликта в Сирии, в конце 2016 года Москва, Анкара и Тегеран объявили, что готовы стать гарантами прекращения войны и возвращения жизни страны в нормальное русло. Специально для этого была запущена серия переговоров Дамаска с оппозиционными движениями в Астане , которые признали успешными даже в ООН . Итогом стал Конгресс в Сочи, где стороны начали обсуждение конституционной реформы Сирии.

"Каждая из стран-гарантов имеет собственные интересы на Ближнем Востоке, и исходя из них Россия, Турция и Иран ведут собственную политику. Несмотря на это, государства смогли договориться между собой и выработать единую позицию в отношении Сирии. Кому-то пришлось даже кардинально изменить свои взгляды — мы помним, что Анкара еще не так давно выступала за свержение легитимного правительства в Дамаске.

Однако разум возобладал и появилась общая позитивная и конструктивная позиция, направленная на сохранение единой и неделимой Сирии. Конечно, отмечаются попытки извне навязать волю или нарастить конфликт, оказать давление на страны-гаранты. Но Москва, Анкара и Тегеран не намерены отходить от первоначальных договоренностей. А значит, попытки вмешательства в сирийское урегулирование окажутся тщетными.

Только Россия, Турция и Иран сегодня гарантируют сохранение суверенитета и целостности Сирии. По итогам встречи трех президентов, уверен, их единая позиция будет лишь укреплена, о чем главы государств скажут в итоговом заявлении", — заключает Владимир Шаповалов.