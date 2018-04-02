В Абхазии начались совместные с Россией военные учения

"Со 2 по 15 апреля 2018 года проводится совместное учение Вооруженных сил Республики Абхазия и 49-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Данное учение является этапом совместной подготовки… в ходе которого практически отрабатываются вопросы договора «О союзничестве и стратегическом партнерстве», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, для планирования совместных действий от абхазской стороны привлекаются оперативные группы МВД, Службы государственной безопасности и МЧС Абхазии. В ходе учений будет отработана совместимость штабов различных уровней, а также систем управления войсками и оружием Абхазии и России.

Договору между РФ и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве был подписан 24 ноября 2014 года. Документ предусматривает модернизацию абхазских вооруженных сил.