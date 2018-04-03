«Зря связались с США»: рост антикурдских настроений в Сирии объяснил востоковед

"Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года, то есть идет уже семь лет. Вполне естественно, что население страны устало от постоянных распрей и жизни в условиях постоянной угрозы. И если курдские политики продолжат «раскачивать ситуацию», требуя создания собственного государства, отделения части Сирии в свою пользу, организации американских военных баз, это будет вызывать все большую негативную реакцию в стране. В такой ситуации эксцессы неизбежны, и начало им уже положено.

Население страны понимает, что сидит на бочке с порохом, потому курды, условно «подносящие спичку», воспринимаются резко отрицательно. Фактически мы видим ситуацию, обратную той, с чего начались антиправительственные выступления в Сирии. Люди разобрались за годы войны, где террористы, а где люди, которые пусть населению и не нравятся, но не убивают ежедневно мирных граждан и не делают их источником криминального дохода. Разруха, тяжелые социальные условия, нищета — в этих условиях стремление жить лучше обострилось, и все чуждое примирению резко отторгается", — отмечает эксперт.

Ополченцы «Народных сил сопротивления» (НСС), поддерживающие сирийское правительство, обстреляли ракетами типа «Град» военную базу США в районе Ракки. Эта группировка сформировалась из арабского местного населения на фоне антикурдских и антиамериканских настроений. На подконтрольных территориях курды запрещали школьникам учить арабский язык. Помимо мародерства курдов, возмущение среди местного населения вызвали и разрушения Ракки, проводимые американской стороной. США массово атаковали жилые кварталы без оглядки на разрушения и массовые жертвы мирного населения.

"Сами по себе курды давно и прочно вписались в многонациональный народ Сирии и не вызывали отторжения. Хотя и жили они обособленно, создавая местное самоуправления и подчиняясь собственному укладу, это воспринималось в рамках нормы. Отторжение пошло позже, когда курды получили карт-бланш от американцев на дестабилизацию в стране, захват власти и террористические методы.

Ключевой фактор негативного отношения сирийцев к курдам — сговор с американцами. В глазах любого сирийца это грех и преступление против государства. Именно за это «Сирийские демократические силы» курдов будут атаковаться силами, настроенными на достижение мира и сохранение единой неделимой страны", — подчеркивает эксперт.

Цель — вытеснить США НСС сделали официальное заявление, в котором обещали атаковать курдские вооруженные формирования и американские войска до тех пор, пока США не уйдут с сирийской земли. Это не первая группировка, появившаяся в Сирии в последние месяцы на антикурдских настроениях. К примеру, джихадистская «Харакат аль-Кайям» и вовсе провозгласила своей целью борьбу с курдами, которых считает проамериканскими оккупантами. Стойкое нежелание курдов идти на диалог с Дамаском ради мира в Сирии также симпатий к ним не добавляет.

При этом раздражающий фактор присутствия в Сирии американцев никуда не делся. Дамаск неоднократно подчеркивал, что США и их «антитеррористическая коалиция» вторглись в страну незаконно и в противоречие всему международному законодательству развернули военные базы, вмешиваются во внутренние дела страны. Такие заявление регулярно озвучиваются в ООН , но коллективный Запад старается их не замечать. Однако в Сирии с таким положением вещей мириться, похоже, не намерены.

"Слабо верится, что мелкие боевые группировки в Сирии, объединившись, способны широким фронтом успешно выступить против американцев на территории страны и их «курдского кулака». Хотя деятельность таких формирований очень важна и в конечном итоге может стать решающей. Удары по курдским силам на фоне того, как сирийские власти постепенно берут обстановку в стране под свой контроль, мешают США и распаляют их силы.

В итоге американцам придется выбирать: хотят они полноформатного прямого военного столкновения с сирийскими войсками или уходить. О курдах к тому времени Вашингтон уже думать не будет, а обещания поддержки в борьбе за курдскую автономию останутся в прошлом.