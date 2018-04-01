Эксперт: решение Макрона помочь сирийским курдам могла вызвать кампания французских СМИ 

Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский рассказал, что решение Макрона помочь сирийским курдам могло быть вызвано кампанией французских СМИ, передает НСН.
Президент Франции Эммануэль Макрон решил отправить в Сирию отряды спецназначения для помощи сирийским курдам в Манбидже. Этот город на северо-востоке Сирии находится под контролем курдов, с тех пор как они освободили его от террористической группировки ИГ с помощью сил коалиции во главе с США. Ранее Турция, которая считает сирийских курдов террористами, заявила о необходимости вывода отрядов курдов из Манбиджа.
"Во французских СМИ была шумная кампания, что «мы предаем своих друзей, сирийских курдов», и то, что направили французские отряды, это в каком-то смысле ответ. Это означает конфликт французов с турками, а волей или неволей, турки — друзья Москвы, во всем или нет, другой вопрос", — разъяснил Рубинский.
"Исламское государство" — запрещенная в России террористическая организация.