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Ушаков: Путин и Эрдоган наверняка обсудят пресловутые помидоры
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Ушаков: Путин и Эрдоган наверняка обсудят пресловутые помидоры 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президенты России и Турции на встрече в Анкаре, скорее всего, обсудят вопросы поставок томатов в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Помощник президента подчеркнул, что важный вопрос, помимо энергетики, — это торговля в области сельского хозяйства.
"Наверняка будут обсуждаться пресловутые помидоры. Сейчас сохраняется лимит на число поставщиков турецких томатов, 12 предприятий работают с нами, поставляют этот вид сельхозпродукции", — сказал Ушаков.
Ранее сообщалось, что Путин примет участие в старте строительства АЭС в Турции.
Газета.Ru: последние новости
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