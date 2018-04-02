Ушаков: Путин и Эрдоган наверняка обсудят пресловутые помидоры

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президенты России и Турции на встрече в Анкаре , скорее всего, обсудят вопросы поставок томатов в Россию . Об этом сообщает РИА «Новости».

Помощник президента подчеркнул, что важный вопрос, помимо энергетики, — это торговля в области сельского хозяйства.

"Наверняка будут обсуждаться пресловутые помидоры. Сейчас сохраняется лимит на число поставщиков турецких томатов, 12 предприятий работают с нами, поставляют этот вид сельхозпродукции", — сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в старте строительства АЭС в Турции.