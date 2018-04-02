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Россия, Иран и Турция сверят часы по соблюдению перемирия в Сирии
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Россия, Иран и Турция сверят часы по соблюдению перемирия в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Лидеры России, Турции и Ирана на саммите в Анкаре сверят часы по выполнению резолюции СБ ООН о прекращении огня в Сирии, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По инициативе турецкой стороны 4 апреля 2018 года в Анкаре пройдет вторая трехсторонняя встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию с участием лидеров России, Турции и Ирана.
"Предполагается, что президенты сверят часы по вопросам выполнения недавней резолюции СБ ООН от 24 февраля, резолюции 2401, которая призывает к прекращению огня на всей территории страны и которая направлена на улучшение гуманитарной ситуации в республике. Президенты в этом контексте обсудят конкретный вклад России, Ирана и Турции, в частности, на этом гуманитарном направлении", — сказал Ушаков.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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