Путин и Роухани обсудят иранскую ядерную сделку с учетом позиции США

"Мы планируем в ходе беседы с Роухани обсудить ситуацию вокруг этого совместного всеобъемлющего плана действий с учетом сигналов от американцев по пересмотру условий сделки", — сказал Ушаков на брифинге.

КНР, Франция, Иран и «шестерка» международных посредников ( РФ , США, Великобритания Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза