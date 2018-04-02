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Путин и Роухани обсудят иранскую ядерную сделку с учетом позиции США
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Путин и Роухани обсудят иранскую ядерную сделку с учетом позиции США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В ходе беседы президента России Владимира Путина с иранским коллегой Хасаном Роухани планируется обсуждение плана действий по иранской ядерной программе с учетом сигналов США по пересмотру условий ядерной сделки, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы планируем в ходе беседы с Роухани обсудить ситуацию вокруг этого совместного всеобъемлющего плана действий с учетом сигналов от американцев по пересмотру условий сделки", — сказал Ушаков на брифинге.
Иран и «шестерка» международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
США выступают за изменение соглашения с Ираном. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать «над исправлениями ее недостатков». В госдепе подчеркнули, что, «если в любой время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки».
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