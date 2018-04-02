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Путин, Эрдоган и Рухани в Анкаре «сверят часы» по выполнению резолюции СБ ООН по Сирии
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Путин, Эрдоган и Рухани в Анкаре «сверят часы» по выполнению резолюции СБ ООН по Сирии 

RT на русском 2 часа назад
Российский лидер Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани на встрече в Анкаре «сверят часы» по выполнению резолюции СБ ООН о прекращении огня в Сирии. Об этом во время брифинга заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передаёт РИА Новости.
«Президенты сверят часы по вопросам выполнения недавней резолюции СБ ООН от 24 февраля, резолюции 2401, которая призывает к прекращению огня на всей территории страны и которая направлена на улучшение гуманитарной ситуации в республике», — сказал он.
По его словам, стороны «обсудят конкретный вклад России, Ирана и Турции» на этом гуманитарном направлении.
«Как мы ожидаем, лидеры и в ходе заседания, и в ходе встречи, и в совместном заявлении подчеркнут приверженность поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии — это для нас крайне важно», — добавил Ушаков.
Он также отметил, что три страны осознают отсутствие альтернатив урегулированию сирийского конфликта политическими методами.
«Роль членов международного сообщества — это помогать достичь консенсуса и продвинуться в скорейшем восстановлении прочного мира и возвращения страны к нормальной жизни», — добавил он.
Ранее стало известно, что Путин 3—4 апреля посетит Анкару по приглашению Эрдогана.
В конце марта оба президента во время телефонного разговора обсудили предстоящий саммит России, Турции и Ирана.
RT на русском: последние новости
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