Путин, Эрдоган и Рухани в Анкаре «сверят часы» по выполнению резолюции СБ ООН по Сирии

«Президенты сверят часы по вопросам выполнения недавней резолюции СБ ООН от 24 февраля, резолюции 2401, которая призывает к прекращению огня на всей территории страны и которая направлена на улучшение гуманитарной ситуации в республике», — сказал он.

По его словам, стороны «обсудят конкретный вклад России , Ирана и Турции» на этом гуманитарном направлении.

«Как мы ожидаем, лидеры и в ходе заседания, и в ходе встречи, и в совместном заявлении подчеркнут приверженность поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии — это для нас крайне важно», — добавил Ушаков.

Он также отметил, что три страны осознают отсутствие альтернатив урегулированию сирийского конфликта политическими методами.

«Роль членов международного сообщества — это помогать достичь консенсуса и продвинуться в скорейшем восстановлении прочного мира и возвращения страны к нормальной жизни», — добавил он.

Ранее стало известно, что Путин 3—4 апреля посетит Анкару по приглашению Эрдогана.

В конце марта оба президента во время телефонного разговора обсудили предстоящий саммит России, Турции и Ирана.