Глава МИД Ирана после визита в Анкару совершит поездку в Азербайджан 

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф после поездки в Анкару, где он обсудит повестку саммита Россия-Турция-Иран по Сирии, посетит Баку и Нахичеванскую автономную республику, сообщил иранский МИД.
"Министр иностранных дел в четверг и пятницу совершит визит в Баку, столицу Азербайджана, где примет участие в министерской конференции Движения неприсоединения", — сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, отметив, что после этого в пятницу же министр отправится в Нахичеванскую автономную республику.
Этому визиту, по словам Касеми, будет предшествовать поездка в Турцию — 3 апреля министр отправится в Анкару, где будет обсуждаться повестка встречи президентов России, Турции и Ирана по Сирии, которая пройдет уже на следующий день — 4 апреля.