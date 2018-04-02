Ещё
В 2017 году Турцию посетили 4,7 миллиона россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2017 году Турцию посетили 4,7 миллиона россиян 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Турция снова стала одним из популярных мест отдыха россиян в 2017 году, ее посетили 4,7 миллиона человек, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне визита президента РФ Владимира Путина в эту страну.
"Большое значение имеет взаимодействие в области туризма. Турция вновь стала одним из популярных мест отдыха россиян, в 2017 году ее посетили 4,7 миллиона человек, что превысило рекордные показатели 2014 года (4,5 миллиона туристов)", — сообщил Ушаков на брифинге для журналистов.
Он отметил, что российская сторона уделяет повышенное внимание обеспечению безопасности отдыха граждан РФ в Турции.
Путин 3-4 апреля посетит Анкару с визитом, в ходе которого будет проведен Совет сотрудничества высшего уровня РФ-Турция, пройдет закладка фундамента сооружаемой Росатомом в Турции АЭС «Аккую», а также состоится саммит РФ-Турция-Иран по Сирии, сообщила пресс-служба турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
РИА Новости: последние новости
Проект АЭС "Аккую" получил в Турции статус стратегической инвестиции Глава МИД Ирана после визита в Анкару совершит поездку в Азербайджан Лавров назвал недопустимым политизацию химических досье в ОЗХО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться199
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки68
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП46
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому95
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России504
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки отправилась на поиски Слуцкого
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение