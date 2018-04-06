Сирия работает над списком кандидатов в конституционную комиссию

Он отрицательно ответил на вопрос, представил ли Дамаск свой список кандидатов в конституционную комиссию.

"Нет, нет, работа в процессе", — заявил Джаафари в кулуарах министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.

Отвечая на вопрос, когда Дамаск ожидает завершения этой работы, дипломат заявил: «Мы не знаем на данном этапе, мы работаем над этим с россиянами, как и с иранцами».

Сочи 30 января прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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