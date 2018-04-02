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Группа ГАЗ планирует открыть «дочку» в Турции
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Группа ГАЗ планирует открыть «дочку» в Турции 

Прайм 2 часа назад
Группа ГАЗ планирует открытие дочерней компании в Турции, а также вывод на турецкий рынок новых моделей машин, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В настоящее время Группа ГАЗ планирует открытие дочерней компании, а также вывод на рынок Турции новых моделей ГАЗель Next, Урал Next, автобусов", — сообщил Ушаков на брифинге для журналистов.
Он отметил, что в ходе переговоров сторон планируется обсудить меры по развитию сотрудничества в промышленности, строительстве и транспортных перевозках.
По его словам, примером производственной кооперации является проект сборочного производства автомобилей «ГАЗель Бизнес», российского холдинга Группа ГАЗ и турецкой компании MersaOtomotiv в провинции Сакарья, запуск которого состоялся в 2012 году.
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