Группа ГАЗ планирует открыть «дочку» в Турции

"В настоящее время Группа ГАЗ планирует открытие дочерней компании, а также вывод на рынок Турции новых моделей ГАЗель Next, Урал Next, автобусов", — сообщил Ушаков на брифинге для журналистов.

Он отметил, что в ходе переговоров сторон планируется обсудить меры по развитию сотрудничества в промышленности, строительстве и транспортных перевозках.

По его словам, примером производственной кооперации является проект сборочного производства автомобилей «ГАЗель Бизнес», российского холдинга Группа ГАЗ и турецкой компании MersaOtomotiv в провинции Сакарья, запуск которого состоялся в 2012 году.